10 лет назад Минниханов подписал Меморандум о создании межрегиональной «Ассоциации инновационных регионов России»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

21 мая 2010 год, 10 лет назад, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал Меморандум о создании межрегиональной «Ассоциации инновационных регионов России». Документ был подписан в Томске в рамках XIII инновационного форума Innovus.

В церемонии приняли участие восемь регионов. Помимо Татарстана это Мордовия, Красноярский край, Новосибирская, Томская, Иркутская, Пермская, Калужская области. В 2012 году в Ассоциацию приняли Башкирию, Самарскую, Ульяновскую и Липецкую области, в 2013 году — Алтайский край, в 2014 году — Тюменскую область, в 2019 году — Новгородскую область и Якутию, в 2020 году — Нижегородскую область. Председателем совета ассоциации является Минниханов.

Цель ассоциации — содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста регионов.