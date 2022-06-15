Метеорологи обеспокоены растущим числом пожаров в Поволжье

Фото: Максим Платонов (архив)

С 2015 года, когда начались самые теплые в истории метеонаблюдений годы, количество лесных пожаров в Поволжье неуклонно растет, констатировал профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Что касается Татарстана, с учетом того, что на леса приходится всего 17%, на территории республики среди других регионов ПФО происходит меньше всего пожаров.

— Если говорить в целом про обстановку в России, то она очень плохая. Из-за того, что горят сибирские леса, а мы всегда хвалимся, что страна наша — легкие планеты, что леса поглощают углерод, очищают атмосферу, выходит сейчас все наоборот, раз лесные пожары идут. В 90% случаев виноват в этих пожарах человек — это самое неприятное. И действительно, есть большая озабоченность из-за загрязнения воздуха за счет лесных пожаров, — рассказал он.

Переведенцев отметил, что на разрастание территории, охваченной огнем в лесах Сибири, влияют установившаяся там жаркая погода и сильные ветра.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Говоря про парниковые газы, стоит отметить, что основным является водяной пар, которого в связи с изменением климата в атмосфере становится все больше. Таким образом, парниковый газ на Земле усиливается не только из-за метана, но главным образом из-за водяного пара, — дополнил ответ своего коллеги доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

По данным МЧС России на утро 15 июня, в стране зарегистрировано 295 термических точек, 185 из них подтверждены. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, ущерб от пожаров в пожароопасный период в Татарстане в 2021-м превысил 37 миллионов рублей. За пожароопасный период, установленный в прошлом году с 25 апреля по 15 мая, произошло 1,8 тысячи пожаров, в результате погибли 34 человека, пострадали 18.



Ангелина Панченко