Черешня из Узбекистана и клубника из Краснодара: как начался ягодный сезон на казанских рынках

Фото: Максим Кокунин

В период с конца мая и по начало июля в России наступает ягодный сезон. Так, прилавки казанских рынков наполняются плодами всевозможных сортов и видов. А самыми продаваемыми, конечно же, являются клубника и черешня. И если местные производители и огородники в силу климатических условий еще не смогли выйти на рынок, то продукцию на них привезут из других городов или даже стран. Корреспондент «Реального времени» посетил рынки столицы Татарстана и сравнил цены на имеющиеся там ягоды.

В торговом комплексе «На Пионерской» в Советском районе Казани по улице Пионерская, 9А, корп. 1, стоимость черешни составляет от 350 до 400 рублей за 1 килограмм. Причем все ягоды, по словам продавцов, привозят из Узбекистана.

Клубника продается за 300 — 350 рублей за 1 килограмм, а плоды поставляют из Краснодара.

Кроме того, на рынке можно найти абрикосы, но пока что только зарубежные: из Узбекистана за 400 рублей — 1 килограмм и из Армении за 500 руб.

Прим. ред.: в самом Узбекистане черешня продается за 40 тысяч сум за килограмм, что равно 206 рублям, а клубника от 35 до 70 тысяч сум — от 154,50 до 386,25 рублей.

Фото: Максим Кокунин

На «Колхозном рынке» в Вахитовском районе по улице Мартына Межлаука, 13, черешня имеется в двух видах и лишь из-за границы: 400 — 500 рублей (Узбекистан) и 400 — 450 рублей (Азербайджан).

Клубника же завозится из российских городов и также в двух видах: 300 — 350 рублей (Волгоград) и 400 — 450 рублей (Краснодар).

Все из того же Узбекистана на прилавках можно найти абрикосы, а их цена составит 350 — 400 рублей за 1 килограмм.

Для сравнения в том же Волгограде стоимость данных продуктов все же ниже:

Черешня от 90 до 250 рублей за 1 кг.

Клубника от 200 до 300 рублей за 1 кг.

Абрикосы — 180 рублей за 1 кг.



Также цены на ягоды отличаются и в Краснодаре:

Черешня от 210 до 250 рублей за 1 кг.

Клубника от 150 до 250 рублей за 1 кг.

Абрикосы от 150 до 175 рублей за 1 кг.

Фото: Максим Кокунин

10 июня прошлого года стало известно, что в Татарстане появятся центры заготовки и переработки ягодных культур и растительного сырья. Курировать проект будет ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации». Они привлекут активных сельских жителей и посодействуют в подготовке бизнес-планов.

Будет подготовлена программа по выращиванию, заготовке и переработке сырья. Сообщается, что сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Заготовитель» Лаишевского района планирует повысить объемы производимой продукции в девять раз и достичь выручки в 1,9 млрд рублей за счет выращивания ягод новыми членами кооператива.



Максим Кокунин