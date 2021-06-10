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В Татарстане появятся центры заготовки и переработки ягодных культур

19:50, 10.06.2021
В Татарстане появятся центры заготовки и переработки ягодных культур
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане появятся центры заготовки и переработки ягодных культур и растительного сырья. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.

Курировать проект будет ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации». Они привлекут активных сельских жителей и посодействуют в подготовке бизнес-планов.

Будет подготовлена программа по выращиванию, заготовке и переработке сырья. Сообщается, что сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Заготовитель» Лаишевского района планирует повысить объемы производимой продукции в девять раз и достичь выручки в 1,9 млрд рублей за счет выращивания ягод новыми членами кооператива.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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