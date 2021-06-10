В Татарстане появятся центры заготовки и переработки ягодных культур
В Татарстане появятся центры заготовки и переработки ягодных культур и растительного сырья. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.
Курировать проект будет ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации». Они привлекут активных сельских жителей и посодействуют в подготовке бизнес-планов.
Будет подготовлена программа по выращиванию, заготовке и переработке сырья. Сообщается, что сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Заготовитель» Лаишевского района планирует повысить объемы производимой продукции в девять раз и достичь выручки в 1,9 млрд рублей за счет выращивания ягод новыми членами кооператива.
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