В Минобрнауки заявили, что отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращения к советской

Отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Новая система будет выстраиваться на основе накопленного ранее опыта.

— Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и сказать: «Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов», — приводит ТАСС его слова.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Минобрнауки хочет проектировать новую систему высшего образования вместе с ректорами вузов. Также в ведомстве предполагают, что будет переходный период от Болонской системы к отечественной.

На прошлой неделе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный комитет думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.

Болонская система образования включает в себя два уровня: бакалавриат (4 года обучения) и магистратуру (2 года обучения). Россия присоединилась к ней в сентябре 2003 года.



Татьяна Леухина