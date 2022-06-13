В Госдуме заявили, что новую систему образования нужно создать на основе лучших практик России и СССР

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нынешняя российская система высшего образования нуждается в изменениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, нельзя слепо копировать в этой сфере западную модель. Спикер считает, что правильно создать собственную национальную эффективную систему высшего образования на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода.

Володин добавил, что этот и другие вопросы будут обсуждать 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме с участием министра науки и высшего образования России, а также представителей вузовского сообщества и экспертов.

Фото: wikipedia.org

В конце мая заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный комитет Думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.

Тогда же Минобрнауки России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков назвал эту систему «прожитым этапом». Он заявил, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.

На днях замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. То же самое касается высших образовательных учреждений в Белоруссии.

Дарья Акимова