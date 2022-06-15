Каршеринговые авто предложили оснастить видеорегистраторами и алкозамками

В России предложили оснастить каршеринговые автомобили видеорегистраторами и алкозамками. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

По его мнению, необходимо предпринимать шаги в сторону повышения безопасности каршеринговых сервисов как для пользователей, так и для остальных граждан.

Фото: wikipedia.org

Наличие систем видеофиксации поможет избежать спорных ситуаций при разборе ДТП и иных происшествий, а также пресечь порчу салона арендного автомобиля. А алкозамок поможет свести к минимуму вероятность, что за руль каршеринга сядет нетрезвый человек, пишет RT.

В прошлом году в Минцифры разработали проект, по которому предлагается сбор биометрических данных водителей такси и каршериншга. Это планировалось делать в целях идентификации или аутентификации.



В начале лета из Казани ушел один из каршеринговых сервисов — «Яндекс.Драйв». В пресс-службе сообщали «Реальному времени», что сервис уходит из города из-за отсутствия возможности обновить автопарк.

Татьяна Леухина