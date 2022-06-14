В Казани на улице Николая Ершова произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля

В Казани на улице Николая Ершова, около парка им. Горького, произошло ДТП. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Автобус, следовавший по маршруту 35а, врезался в едущий впереди автомобиль. На место уже прибыли сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани на улице Серова столкнулись два трамвая. Водитель одного из вагонов при прохождении поворота не выбрала безопасную скорость и ударила впереди идущий вагон. Оба трамвая были исправны, один из них превысил скорость. В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу.



Дарья Акимова