В Казани два человека пострадали при столкновении трамваев

В Казани на улице Серова столкнулись два трамвая. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Водитель одного из вагонов при прохождении поворота не выбрала безопасную скорость и ударила впереди идущий вагон. Оба трамвая были исправны, один из них превысил скорость.

В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу. Сейчас на месте работают специалисты, чтобы быстрее запустить движение трамваев №1 и №6.

На прошлой неделе в Казани на улице Тукая, возле дома 125 сошел с рельсов трамвай. Водитель вагона ехал со скоростью 27 км/ч, это и привело к сходу.



Татьяна Леухина