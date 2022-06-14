Почти 500 человек сдали 215 литров крови: как прошел Всемирный день донора в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Сегодня сдали более 215 литров крови»

Во Всемирный день донора в Татарстане банк крови пополнился более чем 215 литрами. В пункты сдачи крови пришли 479 человек. Об этом «Реальному времени» рассказала врач организационно-методического отдела Республиканского центра крови Минздрава Татарстана Елена Тухватуллина.

По ее словам, в одной только Казани донорами стали 127 человек, которые пополнили банк крови 57 литрами.

Фото: Максим Платонов

— Запас компонентов крови есть всегда. Но лечебные учреждения забирают их, если появляются пациенты, которым необходимо переливание. И вот эти запасы должны пополняться обязательно. Для таких вот ситуаций и проводятся донорские акции, — поделилась Тухватуллина.

Врач отметила высокую донорскую активность в республике, которая позволяет держать необходимый запас компонентов любых групп крови. Поэтому республика готова к экстремальным ситуациям. Во время разговора с изданием Тухватуллина вспомнила трагедию в гимназии №175, тогда Центр крови просто не мог вместить всех желающих стать донорами, несмотря на достаточно большой и вместительный холл.

«В единой донорской базе более 600 тысяч человек»

Всего, рассказала Тухватуллина, в единой базе доноров Татарстана насчитывается более 600 тысяч человек. Туда попадает каждый, кто хотя бы раз пришел сдать кровь. Однако активных доноров всего около 32 тысяч — это 5,3% от общего числа.

Однако это не мешает держать необходимый запас — о дефиците крови в республике речи не идет. Возникает, рассказала собеседница издания, спонтанно острая необходимость в той или иной группе, когда в медицинские учреждения поступает большое количество человек, нуждающихся в переливании. Тогда появляется необходимость восполнить запасы, чтобы необходимую помощь смогли получить все нуждающиеся.

Фото: Максим Платонов

— Бывает, что поступает много пациентов со второй или третьей группами крови. Несмотря на то, что эти группы достаточно распространены, при большом количестве нуждающихся может возникнуть острая необходимость в этих компонентах. Бывает острая необходимость в первой положительной, в четвертой группе. Все зависит от того, какие заявки к нам поступают из медицинских организаций, — рассказала Тухватуллина.

С учетом количества заявок на определенные группы крови формируется так называемый «донорский светофор». Это простое и наглядное цветовое обозначение того, насколько остро банк крови нуждается в восполнении запасов той или иной группы.

Артем Гафаров