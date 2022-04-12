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В Челнах задержали мужчину, который нашел на улице документы и с помощью них оформил кредит

12:56, 12.04.2022
В Челнах задержали мужчину, который нашел на улице документы и с помощью них оформил кредит
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах задержали 34-летнего местного жителя, который оформил кредит с помощью чужих документов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее в полицию города обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный оформил на его имя кредит на сумму 13 тысяч рублей. Затем полицейские задержали злоумышленника, который дал признательные показания.

Фото: realnoevremya.ru

Выяснилось, что мужчина нашел папку с документами на одной из улиц города. Он оформил займ и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.

В марте сообщалось, что житель Казани перевел мошенникам 725 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит. Следуя указаниям злоумышленников, потерпевший сначала потерял 70 тысяч рублей, затем еще 655 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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