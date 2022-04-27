Хуснуллин сообщил о подорожании трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до более 800 млрд рублей

Строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург подорожало до более чем 800 млрд рублей, сообщил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.



По его словам, цена выросла из-за удорожания стройматериалов и дополнительных объемов — в частности, это касается продления трассы с учетом выхода на Екатеринбург. Хуснуллин отметил, что дополнительных усилий потребовало появление карстов — подземных пустот, которые образуются из-за грунтовых вод:

— <…> уже когда начали делать изыскания, на территории Нижнего Новгорода большое количество карстов, оно потребовало дополнительных усилий. Там немного, на 8 млрд рублей, удорожание произошло за счет этого.

Вице-премьер заявил, что сейчас «цена твердая» и хорошо понимается. Он отметил, что график строительства идет с отставанием на 5%, но в целом выдерживается. Дорогу планируется построить за три — три с половиной года и запустить движение.

Фото: «Автодор»

В феврале «Автодор» не исключал подорожания строительства трассы М-12 из-за курса валют, но отмечалось, что оно будет незначительным. Ранее в компании уточняли, что стоимость строительства трассы предварительно оценивается в 622 млрд рублей.

В этом году запланирован запуск движения на участке второго этапа М-12 во Владимирской области. На 26 из 37 км участка возводят девять искусственных сооружений, в том числе развязку с М-7, на которой расположатся 10 съездов. Здесь уже завершен монтаж всех 39 балок, ведется подготовка к бетонированию пролетов дорожного полотна.

Маргарита Головатенко