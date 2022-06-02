Ежедневно в строительстве магистрали «Москва — Нижний Новгород — Казань» задействованы 17 тысяч человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Ежедневно в строительстве скоростной магистрали «Москва — Нижний Новгород — Казань» задействованы 17 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в третьем квартале к строительным работам уже будут привлечены 31 тысяча человек и 9 тысяч единиц техники. Как отметил вице-премьер, несколько объектов планируют запустить уже в этом году.

Фото: kremlin.ru

— Первый — самый напряженный участок от ЦКАД до бетонки. Второй- участок на обходе Владимира. Также в этом году планируем завершить участок от Екатеринбурга до Челябинска и строительство кольца вокруг Екатеринбурга, — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Сегодня президент России Владимир Путин назвал строительство трассы М-12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства. Напомним, создание автодороги подорожало примерно на 30%.



Диана Жиленкова