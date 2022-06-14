Главное о коронавирусе на 14 июня: ООН призвала помочь КНДР, антиковидные меры в отношении Путина сохраняются

Фото: Максим Платонов

В апреле коронавирус стал основной причиной смерти 88 татарстанцев

За последние сутки в Татарстане выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Всего на 14 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 554. Выздоровели за весь период 146 897 человек, в том числе 42 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 28 человек.

По данным Росстата, в апреле 2022 года в Татарстане от коронавируса умерли 88 человек, в то время как за аналогичный месяц прошлого года — 278. У 69 из 88 умерших в апреле татарстанцев COVID-19 идентифицирован. У остальных 19 человек коронавирус в организме не найден, однако он предполагается как основная причина смерти, необходимы дополнительные медицинские исследования. Также у трех умерших в апреле 2022 года татарстанцев коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной летального исхода. Он повлиял на развитие прочих болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть человека.

В Татарстане с 6 по 12 июня зарегистрировали 719 случаев заражения COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в республике упала на 11,4%, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала стопкоронавирус.рф. Так, с 30 мая по 5 июня в Татарстане зарегистрировали 811 случаев заболевания COVID-19. С 23 по 29 мая число выявленных случаев коронавируса составляло 1 003.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в республике с 6 по 12 июня с COVID-19 госпитализировали 310 человек. Их число по сравнению с предыдущей неделей сократилось. С 30 мая по 5 июня в COVID-19 в больницы попали 394 татарстанца. Таким образом, на прошлой неделей число госпитализаций в республике упало на 21,3% по сравнению с предыдущими семью днями.



Песков заявил, что в Кремле по-прежнему действует масочный режим

За последние сутки в России выявили 2 797 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 324 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 382 380 человек, а выздоровевших — до 17 801 569. За сутки болезнь унесла жизни 61 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 380 137 человек.

На 13 июня суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с середины апреля 2020 года составил менее трех тысяч случаев, следует из данных оперативного штаба. Как отмечается, в стране выявлено 2 996 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 724 человека и снизилось по сравнению с предшествующими на 11,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 31 субъекте, снижение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что антиковидные меры безопасности в отношении президента России Владимира Путина сохраняются. Он добавил, что в целом в Кремле и на Старой площади, где работает администрация президента, продолжает действовать масочный режим. «Пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. И, собственно, в Кремле, и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим», — сказал он.

Фото: kremlim.ru

12 июня в России был зафиксирован первый случай нового омикрон-штамма ВА.4. В Роспотребнадзоре сообщили, что очередная мутация не сможет так активно распространиться по стране из-за хорошей иммунной прослойки среди населения. Директор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн также подтвердил, что, несмотря на высокую заразность, новый вариант не приведет к росту числа инфицированных. Речь идет об S-белке, варианты отличаются именно этими мутациями, но «омикрон» имеет очень большое число мутаций, а его варианты сохраняют эти же, добавляя еще именно в S-белке. Что происходит в других белках, точно нельзя сказать, подчеркнул эксперт.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Воронежской области во время длинных выходных начала сокращаться. По данным федерального оперштаба на 13 июня, подтверждены 102 случая заболевания, тогда как 12 июня — 108, 11 — 111. По оценке ведомства, регион на сегодня находится на седьмом месте в стране по суточной заболеваемости.

Фото: Ринат Назметдинов

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур заявил, что в регионе сняли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, в области отменили обязательное ношение масок и измерение температуры у посетителей общественных мест. Также детские игровые центры и комнаты могут быть заполнены на 100% вместо 50%.

Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что уровень заболеваемости коронавирусом в регионе перестал снижаться: за минувшую неделю было выявлено 384 случая — столько же, сколько неделей ранее. 6 июня Щербатов заявлял, что снижение уровня заболеваемости наблюдалось в регионе на протяжении 14 недель, однако к началу лета темпы снижения начали замедляться. С 31 мая по 6 июня было выявлено 382 случая заражения, что на 6% меньше, чем за предшествующую неделю.

Саудовская Аравия отменяет все коронавирусные ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 535 752 435 человек, 6 310 442 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (85 632 808). На второй строчке — Индия (43 230 101), на третьей — Бразилия (31 497 038), на четвертой — Франция (29 946 647), на пятой — Великобритания (22 600 145).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 011 543). За ними следуют Бразилия (668 180), Индия (524 771), Россия (372 392, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 194).

Британская группа The Rolling Stones отменила свой концерт в Амстердаме после того, как 78-летний Мик Джаггер получил положительный результат теста на COVID-19. Некоторые фанаты уже были на стадионе, когда было объявлено, что шоу отменено. Представители Mojo Concerts, которые организовали выступление группы в Нидерландах, вышли на сцену, чтобы проинформировать публику за полтора часа до начала концерта. «Он не может петь, он не может играть»,— сказал ведущий.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сдал положительный тест на коронавирус. Он рассказал, что уйдет на самоизоляцию и будет следовать рекомендациям врачей. Политик отметил, что чувствует себя хорошо, так как ранее сделал прививку от коронавируса.

Фото: en.wikipedia.org. Трюдо справа

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить санкции против КНДР в целях оказания помощи этой стране для борьбы с коронавирусом. Она выразила беспокойство в связи с тем, что в стране из-за ограниченной инфраструктуры здравоохранения отсутствует какая-либо вакцинация. Кроме того, она предложила открыть каналы для гуманитарной поддержки, включая присутствие персонала ООН.

В Саудовской Аравии отменили ограничения, введенные по коронавирусу. Об этом пишет информационное агентство SPA со ссылкой на министерство внутренних дел государства. Отмечается, что решение было принято по результатам наблюдения за эпидемической ситуацией в королевстве. Теперь в Саудовской Аравии не требуется носить маски в общественных местах, за исключением мусульманских святынь — Большой мечети в Мекке и мечети пророка Мухаммеда в Медине. Кроме того, не нужно предъявлять сертификаты и проводить экспресс-тесты для посещения массовых мероприятий, поездок на общественном транспорте, а также для авиаперелетов.



Максим Кокунин