Росстат: в апреле коронавирус стал основной причиной смерти 88 татарстанцев

В апреле 2022 года в Татарстане от коронавируса умерли 88 человек, в то время как за аналогичный месяц прошлого года — 278. Такие данные приводит Росстат.

У 69 из 88 умерших в апреле татарстанцев COVID-19 идентифицирован. У остальных 19 человек коронавирус в организме не найден, однако он предполагается как основная причина смерти, необходимы дополнительные медицинские исследования.

У трех умерших в апреле 2022 года татарстанцев коронавирус был сопутствующим заболеванием, но не стал основной причиной летального исхода. Он повлиял на развитие прочих болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще у десяти жителей Татарстана, которые умерли в апреле этого года, COVID-19 был сопутствующим заболеванием. Однако он не повлиял на наступление смерти человека.

По данным Росстата, всего в апреле 2022-го умерли 3 427 татарстанцев. По сравнению с этим же месяцем прошлого года смертность упала на 11,9% — в республике зарегистрировали 3 892 смерти.

По данным Росстата, в январе — марте 2022 года COVID-19 стал основной причиной смерти 1 444 жителей Татарстана. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 коронавирус предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован.

Для сравнения: в первом квартале 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 778 татарстанцев. То есть число летальных исходов выросло почти в два раза. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина