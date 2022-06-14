Девять домов в Московском районе Казани остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе

Фото: Ринат Назметдинов

Девять жилых домов в Московском районе Казани остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Ее не будет до окончания ремонтных работ.

Без холодной воды остаются дома №1, №3, №5 и №9 по ул. Гудованцева и дома №1, №3, №9, №15 и №17 по ул. Химиков, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Напомним, в начале июня в нескольких домах в Московском районе столицы Татарстана понизили давление воды из-за аварии на сетях водоснабжения.



По данным Минстроя Татарстана, в республике из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч, или 33%, ветхие и подлежат замене. На прошлой неделе в Казани на ул. Дубравной, 5а произошла авария на сетях водоснабжения. В результате шесть жилых домов оставались без воды.



Татьяна Демина