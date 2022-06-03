Сегодня в ряде домов Московского района Казани понизится давление воды

Сегодня в ряде домов, расположенных в Московском районе Казани, будет понижено давление воды. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Ограничение связано с аварией на сетях. Понижение воды ожидается на территории Жилплощадки.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце мая мэрия Казани опубликовала график отключений горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», на июнь этого года. Решение связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Они начнутся с 7 июня.



Дарья Акимова