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Сегодня в ряде домов Московского района Казани понизится давление воды

08:56, 03.06.2022
Сегодня в ряде домов Московского района Казани понизится давление воды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в ряде домов, расположенных в Московском районе Казани, будет понижено давление воды. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Ограничение связано с аварией на сетях. Понижение воды ожидается на территории Жилплощадки.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце мая мэрия Казани опубликовала график отключений горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», на июнь этого года. Решение связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Они начнутся с 7 июня.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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