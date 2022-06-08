В Казани из-за аварии на сетях водоснабжения без воды остались шесть домов

В Казани на ул. Дубравной, 5а произошла авария на сетях водоснабжения. В результате шесть жилых домов остались без воды, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Без водоснабжения остаются дома №5а, 9, 13 и 17 по ул. Дубравной 5а и дома №22 и 24 по ул. Юлиуса Фучика. Специалисты уже приступили к устранению аварии.

Приблизительные сроки устранения аварии и возобновления водоснабжения в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани не назвали.

По данным Минстроя Татарстана, в республике из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч, или 33%, ветхие и подлежат замене. В начале июня в некоторых домах, расположенных в Московском районе Казани, понизили давление воды из-за аварии на сетях.



Татьяна Демина