СМИ: два американских банка приостановили операции по госдолгу России

Крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России. Об этом сообщает Bloomberg.

Эти кредитные организации еще в июне вели деятельность по торговле российским долгом, однако после указания американского Минфина приостановили все операции в данной сфере.

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В апреле в США объявили о введении нового пакета санкций против России. Под ограничительные меры попали около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие». В том же месяце в американский санкционный список попали Сбербанк и «Альфа-банк». Также был установлен запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Еще в марте глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что страна обладает механизмом, позволяющим ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам. У России есть деньги на выполнение обязательств перед внешними кредиторами. Вопрос лишь в проведении платежей.

Татьяна Леухина