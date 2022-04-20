США объявили о введении нового пакета санкций против России

США расширили санкционный список по России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на американский Минфин.

Под ограничительные меры попали около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие». Санкции ввели против первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале апреля в санкционный список США попали восемь членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), а также 28 ее дочерних предприятий. По данным американского Минфина, ОСК разрабатывает и строит большинство российских кораблей, многие из которых, вероятно, применяются в спецоперации на Украине.

Вчера Канада объявила о введении санкций против председателя российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, предпринимателей Михаила Гуцериева, Петра Авена, Михаила Фридмана, Олега Бойко. Ограничительные меры ввели в отношении 14 физических лиц России.



Татьяна Леухина