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США объявили о введении нового пакета санкций против России

20:59, 20.04.2022
США объявили о введении нового пакета санкций против России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

США расширили санкционный список по России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на американский Минфин.

Под ограничительные меры попали около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие». Санкции ввели против первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале апреля в санкционный список США попали восемь членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), а также 28 ее дочерних предприятий. По данным американского Минфина, ОСК разрабатывает и строит большинство российских кораблей, многие из которых, вероятно, применяются в спецоперации на Украине.

Вчера Канада объявила о введении санкций против председателя российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, предпринимателей Михаила Гуцериева, Петра Авена, Михаила Фридмана, Олега Бойко. Ограничительные меры ввели в отношении 14 физических лиц России.

Татьяна Леухина
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