СМИ: в мае Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию

В прошлом месяце Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Reuters и его источники.

Первое место занимает Ирак, на третье со второго переместилась Саудовская Аравия. Отмечается, что в мае индийские предприятия по переработке нефти получали порядка 819 тысяч баррелей нефти из России ежедневно. Это стало самым высоким показателем за все месяцы. В апреле он составлял примерно 277 тысяч баррелей.

Помимо этого, в мае импорт нефти в Индию составил 4,98 млн баррелей в сутки, что является самым высоким значением с декабря 2020 года.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что антироссийские санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий. Он также отметил, что если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для нее результат один и тот же.

Дарья Акимова