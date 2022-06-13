В Татарстане в апреле смертность снизилась на 12%

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в январе — апреле 2022 года умерли 16 444 человека. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в республике зафиксировали 16 925 смертей, следует из данных Росстата.

В апреле 2022-го умерли 3 427 татарстанцев. По сравнению с этим же месяцем прошлого года смертность упала на 11,9% — в республике зарегистрировали 3 892 смерти.



Среди регионов Приволжского федерального округа наибольшее количество смертей в апреле 2022 года зарегистрировали в Нижегородской области — 3 627. Там смертность по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года сократилась на 15%.

Фото: Ринат Назметдинов

Наименьшее количество умерших среди 14 регионов ПФО в апреле этого года зарегистрировали в Марий Эл — 627. В этой республике смертность упала на 17,4% по сравнению с апрелем 2021-го.

Напомним, в Татарстане по итогам первого квартала 2022 года смертность осталась почти на том же уровне, что и в январе — марте прошлого года. Показатель оказался ниже лишь на 0,01%. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина