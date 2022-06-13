Стоимость алюминия упала ниже $2 600 впервые с 15 декабря 2021 года

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов(LME) сегодня опустилась ниже $2 600 за тонну впервые с 15 декабря 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По информации на 14:43 мск, цена алюминия снизилась на 3,26%, до $2 596 за тонну. К 14:58 мск цена металла замедлила снижение до $2 610 за тонну (-2,7%).

7 марта стоимость алюминия обновила исторический максимум . По данным Лондонской биржи металлов, цена металла поднялась до $4 тысяч за тонну. За день до этого цена алюминия поднималась до $3,7 тысячи за тонну.

Дарья Акимова