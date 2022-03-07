Цена алюминия на Лондонской бирже превысила $4 000 за тонну

Стоимость алюминия обновила исторический максимум. По данным Лондонской биржи металлов (LME), цена алюминия поднялась до $4 000 за тонну.

Максимальная стоимость составила $4 073,5 за тонну, затем показатель снизился до $4 041. Цена металла обновляет рекорды уже третью торговую сессию подряд, передает ТАСС.

Несколько дней назад впервые с апреля 2008 года цена тонны никеля превысила отметку в $30 тысяч. Поначалу стоимость металла дошла до $30,295 за тонну, затем снизилась до $29,415.



Сегодня исторический рекорд побила и стоимость газа в Европе. Сначала она поднялась до $3 000 за тысячу кубометров, а затем — до $3 600.



Диана Жиленкова