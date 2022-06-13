Сегодня в России должны открыться 50 ресторанов сети «Вкусно — и точка»

Сегодня в России должны открыться 50 ресторанов сети «Вкусно — и точка», об этом накануне в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор бывшего «Макдоналдса» Олег Пароев.

Всего до конца июня должны заработать 200 ресторанов. Также в планах Говорова расширение сети. Сейчас в России насчитывает 850 точек быстрого питания, а до конца года их количество планируют повысить до одной тысячи.

Накануне Говоров сообщил о том, что бывшая сеть «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно — и точка». 9 июня сеть представила новый логотип, на котором будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Отмечается, что зеленый фон, на котором расположены предметы, символизирует качество продукции и обслуживания. Кроме того, с сегодняшнего дня сеть общественного питания запускает новую рекламную кампанию с использованием данного товарного знака.

Фото: новый логотип сети «Макдоналдс» в России

Также вчера в Москве на «Пушкинской» открылся и первый ресторан обновленной сети. Однако именование «Вкусно — и точка» пришлось по вкусу не всем. Некоторые жители столицы говорят, что «Весело и вкусно» или «Дядя Ваня» им нравились больше.

В Казани все рестораны «Макдоналдс» уже закрылись. Как сообщается, они должны открыться 1 августа. Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Около «Макдоналдса» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья обернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.

«Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года. Так, из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров, таких как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях. Вместе с этим цены на все остальные позиции заметно увеличились.



Артем Гафаров