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Демократическая партия США выступает против выдвижения Байдена на новый президентский срок

21:32, 12.06.2022
Демократическая партия США выступает против выдвижения Байдена на новый президентский срок
Фото: commons.wikimedia.org

Демократическая партия США выступает против того, чтобы президент страны Джо Байден выдвигался на новый срок. Об этом написало The New York Times.

Издание сообщает, что десятки разочарованных чиновников-демократов, членов конгресса США и избирателей выразили сомнения в способности президента спасти свою пошатнувшуюся партию и дать бой республиканцам.

— Сказать, что наша страна находится на правильном пути, было бы вопиющим отклонением от реальности, — сказал член Национального комитета Стив Симеонидис.

По мере того, как проблемы, стоящие перед страной, нарастают, а усталые избиратели демонстрируют низкий энтузиазм, демократы на профсоюзных собраниях, в задних комнатах Капитолийского холма и на партийных собраниях от побережья до побережья тихо беспокоятся о лидерстве Байдена, его возрасте и его способности дать бой бывшему президенту Дональду Трампу во второй раз.

Фото: commons.wikimedia.org

Интервью с почти 50 чиновниками-демократами, от руководителей округов до членов Конгресса, а также с разочарованными избирателями, которые поддержали г-на Байдена в 2020 году, показывают, что партия встревожена растущей силой республиканцев и чрезвычайно пессимистична в отношении немедленного продвижения вперед.

Большинство высокопоставленных избранных демократов неохотно говорили официально о будущем Байдена, и никто из опрошенных не выразил никакой неприязни к нему, которому они все благодарны за отстранение Трампа от должности.

Но неоднократные неудачи его администрации в принятии важных законов по ключевым демократическим вопросам, а также его безуспешные попытки использовать хулиганскую трибуну Белого дома для изменения общественного мнения привели к тому, что рейтинг президента упал, а партия, похоже, испытывает сожаление.

Артем Гафаров
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