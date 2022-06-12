Демократическая партия США выступает против выдвижения Байдена на новый президентский срок

Демократическая партия США выступает против того, чтобы президент страны Джо Байден выдвигался на новый срок. Об этом написало The New York Times.

Издание сообщает, что десятки разочарованных чиновников-демократов, членов конгресса США и избирателей выразили сомнения в способности президента спасти свою пошатнувшуюся партию и дать бой республиканцам.

— Сказать, что наша страна находится на правильном пути, было бы вопиющим отклонением от реальности, — сказал член Национального комитета Стив Симеонидис.

По мере того, как проблемы, стоящие перед страной, нарастают, а усталые избиратели демонстрируют низкий энтузиазм, демократы на профсоюзных собраниях, в задних комнатах Капитолийского холма и на партийных собраниях от побережья до побережья тихо беспокоятся о лидерстве Байдена, его возрасте и его способности дать бой бывшему президенту Дональду Трампу во второй раз.

Фото: commons.wikimedia.org

Интервью с почти 50 чиновниками-демократами, от руководителей округов до членов Конгресса, а также с разочарованными избирателями, которые поддержали г-на Байдена в 2020 году, показывают, что партия встревожена растущей силой республиканцев и чрезвычайно пессимистична в отношении немедленного продвижения вперед.

Большинство высокопоставленных избранных демократов неохотно говорили официально о будущем Байдена, и никто из опрошенных не выразил никакой неприязни к нему, которому они все благодарны за отстранение Трампа от должности.



Но неоднократные неудачи его администрации в принятии важных законов по ключевым демократическим вопросам, а также его безуспешные попытки использовать хулиганскую трибуну Белого дома для изменения общественного мнения привели к тому, что рейтинг президента упал, а партия, похоже, испытывает сожаление.

Артем Гафаров