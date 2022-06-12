В Северодонецке ограничили движение из-за украинских обстрелов

Из-за украинских обстрелов в Северодонецке ограничили движение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил полномочный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

— Передвижение по Северодонецку сейчас ограничено. В восточные районы города допускают только людей, приехавших вывезти близких родственников. МЧС и военные доставляют гуманитарку местным жителям. Движение в западных районах города ограничено из-за регулярных украинских обстрелов из Лисичанска и Приволья, — сообщил он.

За порядком в городе сейчас следят военные. Вместе с этим закончился период мародерства, начавшийся после отступления украинских боевиков.

— По городу переносить или перевозить можно только свои вещи. Патрули проверяют документы и принадлежность груза. Все делается корректно, но тщательно. Все, что не вытащили при украх, останется на своих местах, и есть надежда, что дождется хозяев, — написал Мирошник.

Фото: ru.wikipedia.org

Накануне вечером он сообщил, что мирные жители начали покидать предприятие «Азот» в Северодонецке. Мирошник добавил, что остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной. По его информации, там периодически слышны выстрелы.



— По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации, — добавил он.



Артем Гафаров