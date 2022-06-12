В ЛНР заявили о начале выхода мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке
Мирные жители начали покидать предприятие «Азот» в Северодонецке. Об этом накануне вечером рассказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
— Через вторую проходную химобъединения «Азот» стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил, — сказал он.
Мирошник добавил, что остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной. По его информации, там периодически слышны выстрелы.
Сейчас в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей.
— По мере сужения кольца вокруг боевиков мирные смогут выйти из своих убежищ. Союзные войска готовят транспорт для эвакуации, — добавил Мирошник.
В конце мая власти Донецкой Народной Республики завили, что у них содержится 2 300 украинский военнопленных, которые удерживали завод «Азовсталь». На следующий день в Минобороны России заявили, что военные во время обследования катакомб под комбинатом обнаружили изотермический фургон со 152 телами военных Украины.
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