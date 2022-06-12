Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Фото: Администрация президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко отметил, что в сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития.

— Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу — достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания, — сказал глава Белоруссии.

Фото: Максим Платонов

Свои поздравления с праздником направил Путину и президент Татарстана Рустам Минниханов.

— От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем России. Он символизирует могущество нашей страны, величие ее многовековой истории, свершения и победы многонационального народа, — сказал он.



Артем Гафаров