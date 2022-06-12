Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. Он пожелал счастья, благополучия и оптимизма.

— От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем России. Он символизирует могущество нашей страны, величие ее многовековой истории, свершения и победы многонационального народа. Вдохновляясь трудовыми и ратными подвигами предков, красотой и неповторимым многообразием родной природы, мы созидаем, творим, совершаем добрые дела, благородные поступки и громкие открытия, искренне надеясь на грядущее процветание любимой страны. Огромное значение для каждого из нас имеют цивилизационные ценности нашей державы, провозглашенные Конституцией России принципы, нацеленные на обеспечение государственного суверенитета и единства Родины, гарантирующие приоритет прав и свобод человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, — сказал он.

Минниханов обратил внимание на роль Татарстана в жизни страны и его потенциал в развитии всего государства.

— Татарстан, является одним из динамично развивающихся субъектов России, вносит достойный вклад в укрепление могущества нашего Отечества. Мы уверенно занимаем передовые позиции в стране по промышленному производству, вводу жилья, сельскому хозяйству, привлечению инвестиций. За последние годы множество татарстанцев прославили Россию в спорте, культуре, образовании и науке, а также в деле защиты Родины. Татарстан устремлен в будущее: цифровизация и применение новейших технологий позволяют нам преумножать потенциал, накопленный многими поколениями татарстанцев, повышать эффективность применения сервисов и услуг в целях улучшения качества жизни. Залогом нашего движения вперед является поддержка правительством и лично президентом России Владимиром Путиным инициатив Татарстана.

Президент выразил уверенность в том, что этот праздник придаст людям уверенности в собственных силах и станет примером единения народов.

— В период беспрецедентного давления извне, оказываемого сегодня на Россию, важным условием нашего дальнейшего развития являются сохранение гражданского согласия и единства, межнационального и межрелигиозного мира, противодействие любым проявлениям ксенофобии и неонацизма, содействие распространению объективных знаний об историческом прошлом нашей Отчизны, работа с молодежью. Убежден, что празднование Дня России станет ярким примером единения граждан и придаст уверенности в собственных силах. Счастья вам, благополучия и оптимизма, уважаемые татарстанцы! — подчеркнул глава республики.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для поездок россиян в праздничные дни с 11 по 13 июня этого года. Средний чек за перелет в Казань в одну сторону в этот период составляет 8 621 рубль. Доля пассажиров, отправляющихся в столицу Татарстана, составляет 1,8%.



Максим Кокунин