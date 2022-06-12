На капитальный ремонт многоквартирного дома в Казани будет потрачено 13,9 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана» объявила тендер на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в Казани, по улице Космонавтов, 4, за 13,9 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется провести ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада, систем электроснабжения, систем теплоснабжения, водоотведения, монтаж крыши и другое. Работы необходимо выполнить до 1 декабря этого года.

Как отмечается в проектной документации, работы будут финансироваться из трех источников: средствами, не входящими в перечень, указанный в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса России — 45,38%; бюджет субъекта страны — 51,66%; местный бюджет — 2,96%.

Подать заявку можно до 29 июня, 4 июля состоится проведение электронного аукциона.

Фото: realnoevremya.ru

8 июня стало известно, что отдел МВД по Мензелинскому району Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт своего здания стоимостью 3,5 млн рублей.

Отмечается, что средства выделяются из федерального бюджета. Выполнение работ должно производиться в соответствии с законодательством и соблюдением действующих в России ГОСТ, СНиП, ЕНиР и других нормативно-правовых документов. Подать заявку на участие в тендере можно до 16 июня, итоги подведут 17 июня.

Максим Кокунин