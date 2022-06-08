В Мензелинском районе Татарстана проведут капитальный ремонт здания МВД за 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Отдел МВД по Мензелинскому району Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт своего здания стоимостью 3,5 млн рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

Отмечается, что средства выделяются из федерального бюджета. Выполнение работ должно производиться в соответствии с законодательством и соблюдением действующих в России ГОСТов, СНиП, ЕНиР и других нормативно-правовых документов. Подать заявку на участие в тендере можно до 16 июня, итоги подведут 17 июня.

Само здание расположено на улице Чернышевского, д. 25. Проведение ремонтных работ должно осуществляться в рабочие дни, в период с 8.30 до 18.00. В их список входит: демонтаж старого и устройство нового кирпичного забора, а также металлических заграждений; отделка стен; установка барьеров безопасности.

Фото: realnoevremya.ru

12 мая стало известно, что в Казани для сотрудников МВД построят новое здание за 399,13 млн рублей. Оно будет располагаться на улице Лазарева. В нем планируют разместить аппарат управления вневедомственной охраной, отдел лицензионно-разрешительной работы и батальон полиции №3 УПО по Казани.

Согласно проекту контракта, помимо самого административного здания, подрядчики должны будут построить гараж, провести инженерные коммуникации, оборудовать КПП и завести все необходимое оборудование. Заказчиком работ выступает Главинвестстрой Татарстана.



Максим Кокунин