В Татарстане в преддверии Дня России вручили государственные награды — видео

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В Татарстане в преддверии Дня России президент республики Рустам Минниханов вручил государственные награды. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Их получили 34 татарстанца, посвятившие свою жизнь служению людям и Родине. Поздравляя их, Минниханов отметил, что от каждого из них зависят темпы социально-экономического развития России и укрепление ее могущества. Слова благодарности сегодня принимали ветераны, врачи, ученые и деятели культуры республики.

Так, федеральную награду — орден Пирогова получил заведующий отделением БСМП Набережных Челнов Андрей Соболев. На его счету больше 300 спасенных от коронавируса жизней. Также почетную грамоту президента России вручили мэру Казани Ильсуру Метшину. Он посвятил награду всем жителям города.

Накануне стало известно, что гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко стала лауреатом Госпремии России в области литературы и искусства. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Почетное звание лауреата Государственной премии в области литературы и искусства присуждено Руденко за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России. Она стала первым деятелем культуры Татарстана за последние 16 лет, получившим его.



Дарья Акимова