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В следующем году в Казани планируют открыть досуговый центр для детей с ОВЗ

03:28, 23.12.2021 1
В следующем году в Казани планируют открыть досуговый центр для детей с ОВЗ
Фото: pixabay.com

В начале следующего года в Казани планируют открыть досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет основан на базе школы №49 Ново-Савиновского района. Об этом сообщили в мэрии города.

По словам мэра Ильсура Метшина, в центре детей будут обучать по принципу инклюзивного образования. В нем школьники смогут заниматься слесарным и столярным делом, робототехникой и гончарным ремеслом.

Фото: kzn.ru

В прошлом месяце стало известно, что в текущем году 248 казанских семей, которые воспитывают детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь. В их число вошла 121 семья, в которой более двух детей с ОВЗ.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицинаИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:19
    вот и славно, детишкам будет получше
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