В следующем году в Казани планируют открыть досуговый центр для детей с ОВЗ

В начале следующего года в Казани планируют открыть досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет основан на базе школы №49 Ново-Савиновского района. Об этом сообщили в мэрии города.

По словам мэра Ильсура Метшина, в центре детей будут обучать по принципу инклюзивного образования. В нем школьники смогут заниматься слесарным и столярным делом, робототехникой и гончарным ремеслом.

Фото: kzn.ru

В прошлом месяце стало известно, что в текущем году 248 казанских семей, которые воспитывают детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь. В их число вошла 121 семья, в которой более двух детей с ОВЗ.

Диана Жиленкова