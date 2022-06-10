В Казани три дня муниципальные парковки будут бесплатными

В Казани три дня муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщили в мэрии города.

Муниципальные парковки будут работать без взимания платы с 11 по 13 июня включительно.

В связи с празднованием 12 июня Дня России рабочая неделя будет в стране четырехдневной — с 14 по 17 июня.



Фото: Максим Платонов

С 10 февраля 2022 года власти изменили режим работы стоянок: плату начали взимать с 08.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни оставить машину на стоянке можно бесплатно. Первые 15 минут на стоянке бесплатны, что гарантирует возможность беспрепятственно подъехать к зданиям и учреждениям, расположенным в зонах платных парковок, осуществить посадку и высадку пассажиров, погрузку.

Татьяна Леухина