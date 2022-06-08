Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных и четырехдневной рабочей неделе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Россиян ожидают длинные выходные — с 11 по 13 июня. Это связано с празднованием в воскресенье, 12 июня, Дня России.

Следующая рабочая неделя будет в стране четырехдневной — с 14 по 17 июня, напомнили в Роструде. Следующие длинные выходные ожидаются в России в ноябре.

Фото: realnoevremya.ru

Ко Дню России по всей стране пройдут праздничные мероприятия. В Казани 12 июня на концерте в честь Дня России в Казани выступит группа «Пицца». На это из городского бюджета потратили 990 тысяч рублей. Выступление группы продлится не менее 45 минут.

Концерты с песнями о России должны будут пройти в различных скверах города. 11 июня активисты молодежных организаций и студенты пройдут «маршем дружбы народов» по Кремлевской набережной, там же откроется этнофестиваль.

Татьяна Демина