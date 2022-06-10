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Экспертная группа ВОЗ призвала расследовать дальше возникновение COVID-19

08:18, 10.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Экспертная группа ВОЗ призвала расследовать дальше возникновение COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам, сформированная Всемирной организацией здравоохранения, заявила о необходимости дальнейшего расследования лабораторной версии происхождения COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Набор в группу объявили в августе прошлого года. В ее состав вошли 28 экспертов, среди них специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и ЮАР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте эксперты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые в ходе исследовательских работ, проведенных в городе Ухань, пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку.

Всего ученые выдвинули четыре основных версии происхождения COVID-19. Позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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