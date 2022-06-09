11 и 12 июня в Казани сократится маршрут трамвая №5

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани с 11 по 12 июня сократится маршрут трамвая №5. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В эти дни трамвай будет ходить по сокращенному маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова. Из движения уберут участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова. Трамвай №5а при этом проследует по привычному маршруту.

Неудобства связаны с переносом трамвайных путей на улице Бурхана Шахиди. Работы на участке проводятся в целях обеспечения большего удобства и комфорта жителей города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 и 29 мая сокращался маршрут трамвая №5а. Из движения также убирался участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова. С 5 часов 30 мая он последовал по привычному кольцевому маршруту.



Дарья Акимова