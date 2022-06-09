11 и 12 июня в Казани сократится маршрут трамвая №5
В Казани с 11 по 12 июня сократится маршрут трамвая №5. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В эти дни трамвай будет ходить по сокращенному маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова. Из движения уберут участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова. Трамвай №5а при этом проследует по привычному маршруту.
Неудобства связаны с переносом трамвайных путей на улице Бурхана Шахиди. Работы на участке проводятся в целях обеспечения большего удобства и комфорта жителей города.
28 и 29 мая сокращался маршрут трамвая №5а. Из движения также убирался участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова. С 5 часов 30 мая он последовал по привычному кольцевому маршруту.
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