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11 и 12 июня в Казани сократится маршрут трамвая №5

15:47, 09.06.2022
11 и 12 июня в Казани сократится маршрут трамвая №5
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани с 11 по 12 июня сократится маршрут трамвая №5. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В эти дни трамвай будет ходить по сокращенному маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова. Из движения уберут участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова. Трамвай №5а при этом проследует по привычному маршруту.

Неудобства связаны с переносом трамвайных путей на улице Бурхана Шахиди. Работы на участке проводятся в целях обеспечения большего удобства и комфорта жителей города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 и 29 мая сокращался маршрут трамвая №5а. Из движения также убирался участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова. С 5 часов 30 мая он последовал по привычному кольцевому маршруту.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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