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В Казани трамвай №5а с 30 мая следует по привычному маршруту

07:58, 30.05.2022
В Казани трамвай №5а с 30 мая следует по привычному маршруту
Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани с 5 часов 30 мая трамвай №5а следует по привычному кольцевому маршруту, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Маршрут сокращался из-за строительно-монтажных работ на улице Бурхана Шахиди. Служба путевого хозяйства наземного транспорта в выходные произвела работы по переносу трамвайных путей.

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

Маршрут трамвая №5а сокращался 28 и 29 мая. Он ходил по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал — улица Глазунова». Из движения убирался участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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