В Казани трамвай №5а с 30 мая следует по привычному маршруту
В Казани с 5 часов 30 мая трамвай №5а следует по привычному кольцевому маршруту, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Маршрут сокращался из-за строительно-монтажных работ на улице Бурхана Шахиди. Служба путевого хозяйства наземного транспорта в выходные произвела работы по переносу трамвайных путей.
Маршрут трамвая №5а сокращался 28 и 29 мая. Он ходил по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал — улица Глазунова». Из движения убирался участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова.
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