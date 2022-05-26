В Казани 28 и 29 мая сократится маршрут трамвая №5а

28 и 29 мая в Казани сократится маршрут трамвая №5а. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В эти дни трамвай будет ходить по сокращенному маршруту «Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова». Из движения уберут участок от Колхозного рынка до кольца на улице Глазунова. Это связано с переносом трамвайных путей на улице Бурхана Шахиди.

Отмечается, что трамвай №5 будет следовать по привычному маршруту.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с 26 мая по 30 сентября ограничивается движение транспорта на участке ул. Энергетиков от ул. Серова до ул. Соловецких Юнг. Это произошло из-за ремонта дороги. Кроме того, в городе до конца года ограничат движение по улице Бурхана Шахиди из-за ремонта трамвайных путей.

Дарья Акимова