В Татарстане оборот розничной торговли в первом квартале вырос почти на 15%

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 286,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 15%.

Из 286,6 миллиарда рублей 125 миллиардов, или 43,6%, пришлось на продукты питания, а также напитки и табачные изделия. Остальные 161,6 миллиарда, или 56,4%, — на непродовольственные товары, следует из данных Татарстанстата.



Фото: tatstat.gks.ru

Для сравнения, в январе — марте 2021 года оборот розничной торговли в республике оценивался в 244,9 миллиарда рублей. Из них большая часть — 137,8 миллиарда — пришлась на непродовольственные товары.

Напомним, в 2021 году оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,086 триллиона рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2020 году. Из этой суммы 464,8 млрд рублей пришлись на пищевые продукты, напитки и табачные изделия, больше 621 млрд рублей — на непродовольственные товары.

По данным Татарстанстата, 54,4% от оборота розничной торговли в прошлом году приходилось на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, 19,5% — на индивидуальных предпринимателей, 19% — малые предприятия. Еще 7,1% — доля физлиц, продающих товары на рынках и ярмарках.



Татьяна Демина