Оборот розничной торговли в Татарстане в апреле снизился на 10%

Фото: Минэкономики Татарстана

В Татарстане оборот розничной торговли в апреле снизился на 10% относительного прошлого года, сообщил сегодня на совещании заместитель премьер-министра республики — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.



Это прежде всего связано со снижением продаж непродовольственных товаров преимущественно импортного производства. В частности, это касается продаж автомобилей и запчастей, одежды, обуви, фармацевтической продукции, бытовой техники и смартфонов.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле в Татарстане замедлились темпы роста валового регионального продукта (ВРП) — темп составил 100,2% к аналогичному месяцу прошлого года. По итогам четырех месяцев этого года ВРП Татарстана оценивается в 106,5%. Снижение темпов роста ВРП связано со снижением в апреле объемов производства обрабатывающей промышленности и розничной торговли.

Маргарита Головатенко