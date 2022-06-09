Казанский Кремль о DDoS-атаке на сайты госорганов Татарстана: «Жизнь не остановилась»

В казанском Кремле прокомментировали DDoS-атаку на сайты госорганов Татарстана. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила, что «это абсолютно не новая история, они всегда существовали».

— Я имею в виду не только этот год. Активно развиваются информационные технологии, параллельно активно развиваются облачные средства, при помощи которых совершаются DDoS-атаки, — сказала представитель казанского Кремля.

Лилия Галимова напомнила, что Татарстан одним из первых принял меры предосторожности в сфере информационной безопасности — «еще очень давно, когда мы только начали развивать всю инфраструктуру информационных технологий». На сегодняшний день система безопасности, которая есть в республике, работу на контроле держит, уверяет она.

— Жизнь не остановилась. Несмотря на то, что происходят те или иные DDoS-атаки, органы государственной власти свою деятельность не прекращали ни на минуту. Это никак не влияет на нашу работу, — подытожила представитель казанского Кремля.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сайты президента Татарстана, Госсовета и ведомств республики подверглись DDoS-атаке 8 июня. Сейчас они работают в штатном режиме.

Минцифры России предлагает регионам перевести сайты органов региональной власти в «Гособлако» для защиты от кибератак. Глава ведомства Максут Шадаев обратил внимание, что при кибератаках в первую очередь атакуют государственные сайты, поскольку они источники официальной информации.

Татьяна Демина