Депутат Госдумы направил запрос властям Татарстана по поводу транспортного гранта для студентов

Зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков направил депутатские запросы премьер-министру Татарстану Алексею Песошину, министру по делам молодежи РТ Тимуру Сулейманову и президенту «Лиги студентов РТ» Руфату Киямову по поводу транспортного гранта для студентов. Об этом сообщает общероссийская общественная молодежная организация партии КПРФ «Ленинский комсомол РТ».

Свое обращение он направил 15 декабря по просьбе студентов республики. Исаков предложил властям изменить положение конкурса, перераспределив квоты в равных пропорциях между социально незащищенными, активистами и отличниками. Сейчас большая доля квот отходит активистам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также депутат попросил сократить количество документов, которые нужны для подтверждения трудной жизненной ситуации. Из-за ежегодного роста числа студентов Исаков предложил рассмотреть возможность постепенного увеличения количества квот на выплаты гранта.

В конце ноября Министерство по делам молодежи РТ запустило конкурс для студентов-очников. Они смогут компенсировать траты на проезд в общественном транспорте.



Татьяна Леухина