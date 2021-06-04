В мэрии рассказали, какие названия будущих станций метро предлагают казанцы

В Казани продолжают выбирать названия для строящихся станций второй линии метрополитена. На стратегической сессии в экоцентре «Дом» эксперты — краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты — обсудили самые популярные из них.

Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском чаще всего предлагаются названия: «Юбилейная», «Азино», «Сабантуй», «Чишмяле» и «Советская».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Станцию метро возле торгового комплекса «Мега» могут назвать «Тулпар», «Яратам», «Южной» или «Научной». Также предлагалось назвать эту станцию «Кара Алтын», «Музыкальная» и «Станция Альберта Камалеева».

Станции метро на пересечении улиц Фучика и Зорге казанцы предлагают дать следующие названия: «Студенческая», «Детская», «Кул Гали», «Зилант» и «Чулпан». Четвертой станции метро могут присвоить имя академика Завойского. Она расположится на пересечении улиц Фучика и Завойского. Также среди предлагаемых наименований: «Парковая», «Академическая», «Сандугач», «Изумрудная» и «Алга».

Предложенные варианты наименования выставят на интернет-голосование. Окончательное решение примут по результатам второго этапа опроса, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана. Первый этап голосования закончился в мае.

Напомним, на сегодняшний день рабочие названия строящихся станций следующие: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

Татьяна Леухина