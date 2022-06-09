В казанском Кремле рассказали о штабе по кибербезопасности Татарстана

В Татарстане появился штаб по кибербезопасности республики. Как рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, распоряжение о его создании — следствие заседание Совбеза региона, где приняли решение сформировать коллективный совет, который будет заниматься вопросами, связанными с кибербезопасностью.

— Для понимания: это не значит, что создается какая-то государственная структура, какая-то организация. Нет. Это просто такая форма объединения представителей отрасли, разных направлений. Как вы можете видеть в документе опубликованном, там не только представитель органов власти, там есть представители крупных компаний, связанных с разработками в сфере информационных технологий, с разработками технологий безопасности. То есть это такой коллективный, скажем так, совет, который будет оперативно принимать решения исходя из ситуации, связанной с кибербезопасностью, — объяснила представитель казанского Кремля.

Напомним, руководителем штаба назначили главу Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина. Всего в штаб вошли 22 человека.

Фото: Максим Платонов

Штабу поручено организовать информирование органов государственной власти Татарстана о мероприятиях по обеспечению информационной безопасности и отчетность о компьютерных инцидентах в этой сфере.

Вице-премьеру — руководителю аппарата кабмина Татарстана Шамилю Гафарову поручено организовывать работы по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты.

Татьяна Демина