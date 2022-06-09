АСВ за 18 лет работы выплатило больше 2 триллионов рублей страхового возмещения

Фото: Максим Платонов (архив)

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» за 18 лет своей деятельности выплатила 4,4 млн граждан и малых предприятий страховое возмещение на общую сумму более 2 трлн рублей. Всего за это время наступило 547 страховых случаев.

Агентство участвовало в осуществлении мер по предупреждению банкротства 72 банков. Это позволило сохранить более 2,8 трлн рублей средств граждан и предпринимателей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (объем потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) сегодня оценивается в 56,6% общего объема вкладов. Количество субъектов, чьи вклады в банках подлежат страхованию, составляет 245 миллионов.

По данным АСВ, в Татарстане зарегистрировано 12 банков. В них открыто 2,45 миллиона вкладов. В совокупности они составляют 269,3 млрд рублей. Средний размер застрахованного вклада — 211 тыс. рублей.



Любовь Шебалова