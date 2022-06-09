В России страхованию подлежат вклады 245 млн субъектов

Фото: Максим Платонов (архив)

Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (объем потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) сегодня составляет 56,6% общего объема вкладов. Количество субъектов, чьи вклады в банках подлежат страхованию, составляет 245 миллионов.

При этом существующие максимальные размеры возмещения по соответствующим категориям вкладов в 1,4 и 10 млн рублей обеспечивают полную страховую защиту 98,3% всех вкладчиков. Процент удовлетворения требований кредиторов по состоянию на конец первого квартала 2022 года составил 49,4%, увеличившись с 2012 года почти в два раза, а с 2006-го — почти в 10 раз.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным АСВ, в Татарстане зарегистрировано 12 банков. В них открыто 2,45 миллиона вкладов. В совокупности они составляют 269,3 млрд рублей. Средний размер застрахованного вклада — 211 тыс. рублей.

Любовь Шебалова