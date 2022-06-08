За сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуированы более 17 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

Руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 17 047 человек, включая 2 511 детей. Об этом сообщает ТАСС.



Всего с начала спецоперации эвакуировались 1 730 556 мирных жителей, из которых 278 939 — дети. Российскую границу за все время пересекли 252 029 машин, в том числе 2 427 за прошедшие сутки. В регионах продолжают работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С беженцами проводят индивидуальную работу и оперативно оказывают помощь по дальнейшему размещению, трудоустройству, обеспечению детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлению социальных выплат.



Также, по словам Мизинцева, за прошедшие сутки на горячую линию штаба поступило 57 обращений с просьбами об эвакуации с Украины в Россию. Всего в базе данных 2 757 724 таких обращения из 2 137 украинских населенных пунктов.

кадр видео Минобороны России

Накануне сообщалось, что за сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 22 695 человек, в том числе 3 069 детей. На горячую линию штаба поступило 82 обращения.



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Дарья Акимова