В Россию из ДНР, ЛНР и с Украины за сутки эвакуировали 16,5 тысячи человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуировали 16 533 человека, в том числе 2 166 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковника Михаила Мизинцева.



Всего с начала спецоперации в Россию эвакуированы 1 690 814 человек, из которых 273 359 — дети. Российскую границу пересекло 245 939 автомобилей, в том числе за прошедшие сутки — 3 485. В регионах страны продолжают работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения со всем необходимым.

Кроме того, за прошедшие сутки на горячую линию штаба поступило 55 обращений с просьбой об эвакуации с Украины в Россию. Всего в базе данных 2 757 585 таких обращений из 2 137 населенных пунктов.

Кадр видео Минобороны России

4 июня сообщалось, что за сутки в Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировали более 20,1 тысячи человек, в том числе почти 2,7 тысячи детей. Госграницу страны пересекли 3 528 автомобилей.



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Дарья Акимова